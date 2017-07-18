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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 09:03:55م
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نص الضوابط الإعلامية الموقعة بين المؤتمر الشعبي وأنصارالله
[18/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

وقع المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله على الضوابط الإعلامية بين المكونين فيما يلي نصها :

1 – التأكيد بأن المرحلة الراهنة التي يمر بها اليمن ويتعرض فيها إلى عدوان سعودي أمريكي غاشم وغير مبرر ينتهك السيادة ويحتل الأرض ويقتل الجميع نساءً وأطفالاً وشيوخاً ورجالاً ويمارس حصارا جويا وبحريا وبريا خانقا والكثير من الجرائم والإنتهاكات تمثل مرحلة إستثنائية تختلف في وضعيتها وأولوياتها عن أي مرحلة أخرى.

2- التأكيد على أن الأولوية لهذه المرحلة الإستثنائية التي يتعرض فيها اليمن لعدوان غاشم وغير مبرر تتمثل في أولوية مواجهة العدوان، فهي أولوية الأولويات وتعلو على ما عداها من القضايا والأولويات مهما بلغ مستوى أهميتها وأن التصدي للعدوان واجب ديني ووطني وأخلاقي وإنساني على كل اليمنيين بلا استثناء أفرادا وجماعات وأحزابا ومكونات وغيرها والتقصير في ذلك الواجب مؤشر جنوح للخيانة، كما أن الإضطلاع بذلك الواجب المقدس يجب أن يكون بعيدا عن أي رغبات أو مكاسب خاصة سواءً كانت شخصية أو حزبية أو غيرها .

3 – التأكيد على محاسبة أي تناول إعلامي رسمي أو حزبي أو مستقل أو غيره من شأنه أن يمس تلك الأولوية ويتسبب لها بأي ضرر كان وبأي شكل من الأشكال وفقا لأحكام القانون والضوابط الإعلامية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر التالي :

أ ) مساندة العدوان وتأييده أو تبريره وشرعنته بأي شكل من الأشكال.

ب ) لفت الأنظار عن أولوية التصدي للعدوان وعن الإهتمام بها والتركيز عليها وتعزيز الوعي والتحرك والإندفاع فيها إلى قضايا أخرى تخدم العدوان مهما كان مستوى أهميتها .

ج ) إضعاف وحدة الصف الداخلي لمواجهة العدوان ووحدة المجتمع وتماسكه واندفاعه للقيام بذلك الواجب المقدس وإثارة الشقاق والخلاف بين المكونات المناهضة للعدوان والإبتعاد عن التشويه لأي من المكونين لأي هدف كان وإستهداف رموزه الوطنية الصامدة في وجه العدوان وعدم إتاحة المجال في ذلك عبر وسائل إعلام المكونين .

د ) إثارة القلق والخوف والهلع لدى المجتمع بأي شكل من الأشكال أو التسبب في ذلك.

4 – أي شخصية إعلامية أو سياسية أو أي وسيلة إعلامية تابعة لأي حزب أو مكون تخرج عن هذه الضوابط المتفق عليها فعلى الجهة القيادية للمكون إتخاذ موقف واضح وصريح ومعلن منه .

5 – التأكيد على قيام الإعلام الرسمي بالإضافة إلى أولوية مواجهة العدوان بالعمل وفقا للسياسية الإعلامية المقرة من المجلس السياسي الأعلى والتعامل مع الخطابات والتصريحات الوطنية لقيادة المكونين، أما ما هو خاص بالمكونات فلكل مكون إعلامه الخاص به.

6 – التأكيد على وسائل الإعلام التابعة للمكونين " المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم" بالعمل بشكل متواز مع الإعلام الرسمي في مواجهة العدوان وتتولى نشر الأنشطة والفعاليات التابعة للمكونين وحلفائهم وعكس توجهاتهم ومواقفهم والإبتعاد عن المناكفات والمهاترات وإثارة القضايا الجانبية التي تؤثر على التلاحم ووحدة الصف في مواجهة العدوان.

7- أي قضايا خاصة أو تباينات أو إختلافات في وجهات النظر بين المكونات المناهضة للعدوان فإن مكان تناولها ومعالجتها هو في اللقاءات والإجتماعات بين القيادات وليس في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.

8- التأكيد على الأجهزة الأمنية والقضائية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون تباطؤ أو تردد أو تقصير بحق كل من يخالف هذه الضوابط أو غيرها من الممارسات التي تعد مخالفة للدستور والقانون.

الموقعون :

المؤتمر الشعبي العام أنصار الله

طارق الشامي ضيف الله الشامي

محمد الرويشان نصر الدين عامر
سبأ
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