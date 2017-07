Nouveau massacre saoudien à Taïz [18/يوليو/2017]





TAIZ, 18 Juillet. (SABA) – Plus de 20 citoyens dont des femmes et enfants sont tombés en martyrs mardi suite à une frappe saoudo-US contre le district de Mozaa dans la province de Taïz.



Une source locale a précisé à (SABA) qu’il s’agit de 20 martyrs dont des femmes et des enfants qui ont été brûlés vifs suite des trois raids aériens des avions de l'agression.



Ce nouveau massacre vient s’ajouter aux dizaines de milliers de civils tués et blessés depuis plus de deux ans suite aux frappes saoudo-US.



