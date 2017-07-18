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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 09:03:55م
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مناقشة سير إمتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية بالحديدة
[18/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :

ناقشت اللجنة الفرعية للإمتحانات بمحافظة الحديدة اليوم سير إمتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية.

وتطرق الإجتماع برئاسة مدير مكتب التربية بالمحافظة رئيس اللجنة عمر بحر إلى الإشكالات التي حدثت في عدد من المراكز الإمتحانية في مديريات المدينة الثلاث.

وشدد الإجتماع على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتكامل الأدوار والمسئوليات بين أعضاء اللجنة الفرعية والمشرفين المركزيين والجهات الأمنية والمراكز الإمتحانية لإنجاح الامتحانات.

واتخذ الإجتماع عدداً من الإجراءات الكفيلة بمواجهة أي إختلالات طارئة قد تحدث في أي مركز إمتحاني بالمحافظة.
سبأ
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