Al-Kumaim rencontre le représentant de l'OIM [18/يوليو/2017]



SANA'A, 18 Juillet. (SABA)- Le ministre du Plan et de la coopération internationale AbdulAziz Al-Kumaim s'est réuni aujourd'hui avec le représentant de 'Organisation internationale pour les migrations .



Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté d'un ensemble des questions relatives au renforcement de la coordination entre le ministère et l'OIM.



Al-Kumaim a apprécié les efforts déployés par l'OIM en matière du soutien fourni au peuple yéménite, affirmant la volonté du gouvernement de fournir toutes les facilités pour permettre à l'organisation de mener à bien ses activités et ses programmes.



Pour sa part, le responsable onusien a dévoilé des efforts visant à augmenter le budget fournit par les pays donateurs au Yémen.



