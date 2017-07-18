محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حزب الحق يدين جريمة العدوان المروعة بحق نازحين بتعز صنعاء - سبأ:

أدان حزب الحق الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأميركي في قرية العطيرة بمديرية موزع في تعز وأسفرت عن استشهاد أكثر من 20 نازحا بينهم نساء وأطفال.



وأوضح حزب الحق في بيان صادر عنه تقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن جريمة استهداف طيران العدوان للنازحين تضاف إلى سجل تحالف العدوان الحافل بالدماء والمجازر الوحشية بحق المواطنين.



وأكد أن هذه الجريمة دليلًا على إفلاس وعجز قوى العدوان ، وتعد في الوقت ذاته إدانة جديدة للمنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية المتجاهلة لجرائم العدوان والمتواطئة معه ضد الشعب اليمني وعلى رأسها الأمم المتحدة.



وأشار إلى أن الجريمة تكشف حقيقة المتباكين على تعز وأبناءها زيفا ونفاقا.



ودعا البيان المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها في فضح جرائم العدوان بحق الشعب اليمني، مستنكرا صمتها غير المبرر وغير المسؤول تجاه هذه الجرائم.



كما دعا أبناء الشعب اليمني قاطبةً إلى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان بكل قوةٍ وتوحدٍ.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ