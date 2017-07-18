محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الجرحى تمنح جرحى العدوان وأقاربهم مقاعد جامعية مجانية صنعاء - سبأ:

أعلنت مؤسسة الجرحى عن فتح باب الترشيح للمقاعد الدراسية المجانية في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية للطلاب والطالبات من جرحى العدوان وأقاربهم من الدرجة الأولى.



وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه "إن المنح المقدمة جاءت بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديرا للجرحى وأقاربهم الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي".



وأكدت حرص المؤسسة والوزارة على تحقيق الشفافية والعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع حيث تم الإعلان عن هذه المقاعد للمفاضلة والتنافس.



ودعت المؤسسة الطلاب الراغبين بالترشيح لنيل المقاعد المجانية التقدم بطلباتهم للمفاضلة عبر موقع المؤسسة على شبكة الانترنت www.woundedfoundation.org أو موقع الوزارة على الرابط www.mohe.gov.ye خلال الفترة 19 إلى 22 يوليو 2017م.



وأشارت المؤسسة إلى ضرورة أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة في احد أقسامها (علمي/أدبي/انجليزي) وأن لا يقل معدل المتقدم عن نسبة 60%.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ