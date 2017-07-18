محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ناطق أنصار الله يدين جريمة العدوان بحق نازحين بمديرية موزع بتعز صنعاء - سبأ:

أدان الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام الجريمة الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق نازحين بقرية العطيرة مديرية موزع بتعز وراح ضحيتها ما يزيد عن 20 شهيدا بينهم نساء وأطفال وعدد من الجرحى.



وأوضح محمد عبدالسلام أن هذه الجريمة المروعة تأتي ضمن سلسلة جرائم العدوان بحق الشعب اليمني في ظل تواطؤ مخز من قبل الأمم المتحدة التي تصم أذنيها عن سماع الحقيقة المؤلمة لما يتعرض له شعب بأكمله من عدوان غاشم وحصار ظالم وقتل متواصل يستهدف كل شيء في اليمن.



وأشاد بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من بطولات والتصدي بكل قوة وخوض منازلة تاريخية محقةً ومشروعةً مع عدو تكشفه الأيام والوقائع أنه مصدر الإجرام الدولي والإرهاب العالمي.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ