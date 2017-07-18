محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة الإختبارات تتخذ عددا من القرارات بشأن العملية الإمتحانية صنعاء - سبأ:

أقرت اللجنة العليا للإختبارات في أجتماعها اليوم برئاسة وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف إحالة المتسببين في إختلالات للإمتحانات للشؤون القانونية بمكاتب التربية والجهات المختصة.



كما أقرت إحالة الإدارات المدرسية الواقعة ضمن القائمة السوداء للجهات القانونية بمكاتب التربية للتحقيق معها بحسب المخالفات التي إرتكبتها واتخاذ العقوبات والجزاءات القانونية في حقها.



وفيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو والمنشورات التي نشرتها عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي حول الغش، أقرت اللجنة إحالتها مع أسماء المواقع التي قامت بنشرها دون تحري مدى صحتها إلى النيابة العامة.



وأقرت نقل مركز شهداء الجوية الإمتحاني بأمانة العاصمة حفاظاً على سلامة الطلاب كون المركز يقع بجوار قاعدة الديلمي الجوية.



وكلفت اللجنة قطاع المناهج والتوجيه والإدارة العامة للإختبارات للبت بموضوع الطلاب الذين دخلوا الإختبارات بدون أرقام جلوس والتأكد من أحقيتهم لدخول الإمتحانات من عدمه على ضوء الوثائق الدراسية للطلاب بالتنسيق مع مكاتب التربية بأمانة العاصمة والمحافظات.



وكانت اللجنة العليا للإختبارات إستعرضت التقارير والقرارات المرفوعة من الميدان واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ