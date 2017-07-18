[18/يوليو/2017]
تعز - سبأ:
ناقش محافظ تعز عبده الجندي اليوم مع مشائخ ووجهاء وأعيان مديرية التعزية، القضايا المتعلقة بالجوانب الأمنية والتنموية والخدمية والإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن والإستقرار بالمديرية.
وأكد محافظ تعز أهمية تعزيز روح التلاحم والتماسك والإصطفاف في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار .
وقال" إن الأمن والإستقرار مسؤلية مجتمعية وأن رجل الأمن والمواطن يقفون اليوم في خندق واحد دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره وعزته وسيادته ".
وأشاد المحافظ الجندي بالمواقف الوطنية المشرفة لمشائخ تعز الأحرار الذين إنحازوا إلى صف الوطن ورفضوا الإنجرار وراء المصالح الضيقة وجنبوا المواطنين الإنزلاق نحو الفوضى والدمار .
ولفت إلى الأوضاع الأمنية المستقرة بالمديريات الواقعة تحت سيطرة أبطال الجيش واللجان الشعبية والتي تشهد إستمرار العملية التعليمية والتجارية والعمرانية .
ووجه محافظ تعز الجهات المعنية بتفعيل دورها ونشاطها بالمديرية والإلتزام بالمخططات العمرانية وإزالة كافة الإستحداثات المخالفة للقانون .
سبأ