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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 07:54:42م
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وزير الزراعة يطلع على سير التعليم بمعهد سردود الزراعي بالحديدة
[18/يوليو/2017]
الحديدة - سبأ:
 اطلع وزير الزراعة والري غازي أحمد علي ومعه مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني حسن عبدالباري هديش على سير العملية التعليمية بمعهد سردود الزراعي في الحديدة.

واستمع الوزير من مدير المعهد محمد الشليف إلى شرح عن سير الأداء التعليمي للمعهد واحتياجاته للاستمرار في رفد القطاع الزراعي بالمخرجات المؤهلة.

ووجه الجهات المعنية بتذليل كافة الصعوبات التي تؤثر على سير العملية التعليمية في المعهد.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية استمرار المعهد الزراعي في تخريج الكوادر المؤهلة والمدربة على الوسائل العلمية الحديثة لتسهم في خدمة العمل الزراعي وتطوير العملية الانتاجية .

من جانبه أشاد مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني باهتمام وزير الزراعة بالمعهد وتلمس احتياجاته ،مؤكدا أهمية الزيارة في تشجيع طلاب المعهد على الاستمرار في التحصيل العلمي لتحسين وتطوير أداء القطاع الزراعي.

رافقهما خلال الزيارة نائب مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ياسر يماني.

سبأ
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