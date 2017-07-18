اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محصول القمح في سوريا يرتفع بنسبة12بالمائة في 2017 نيويورك - سبأ:

كشفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، التابعان للأمم المتحدة، عن ارتفاع محصول القمح في سوريا بنسبة12 بالمائة خلال العام الجاري.



ووفقا للمنظمتين الأمميتين، ارتفع محصول القمح في سوريا إلى 1.8 مليون طن في عام 2017 ، بزيادة نسبتها 12% عن مستوى العام الماضي، لكنه يظل أقل من نصف مستويات إنتاج سوريا قبل اندلاع الحرب الجارية فيها.



وقالت المنظمتان في أحدث تقييم لهما إن محصول القمح ازداد بفضل زيادة الأمطار، وتحسن إمكانية الوصول للأراضي الزراعية.



واشترت الحكومة السورية هذا العام نحو 224.5 ألف طن من الفلاحين بقيمة تجاوزت 30 مليار ليرة سورية، وجرى توريدها لمراكز الحبوب التابعة للمؤسسة العامة للحبوب في سوريا.



ووفقا لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، استلمت الحكومة السورية محصول القمح من 25 مركزا موزعا في المحافظات داخل البلاد.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ