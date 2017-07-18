محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعاً لها صنعاء - سبأ:

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً لها اليوم بمبنى مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي وبحضور أمين عام مجلس النواب عبد الله أحمد صوفان.



وفي الاجتماع قدم رئيس مجلس النواب للحاضرين عرضاً موجزاً عن مستجدات التطورات على الساحتين الوطنية والعربية وعلاقتهما بالعدوان الظالم والحصار البري والبحري والجوي الجائر على بلادنا.



حيث أكد رئيس مجلس النواب أن هزيمة تحالف العدوان تأتي بصلابة الموقف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية وصمود القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية ومعهم جماهير الشعب اليمني قاطبة.



ولفت إلى أن الملاحم البطولية التي يسطرها أبناء اليمن بكافة فئاته بدعم الجبهات وصمودهم هي السبيل الوحيد لتحقيق المزيد من الإنتصارات والنجاحات على طريق الإنتصار الكامل لشعبنا اليمني الأبي .. مؤكدا أنه رغم شراسة العدوان وما يمتلكه من أسلحة فتاكة إلا أن الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمن واللجان الشعبية يحققون إنتصارات بطولية يوماً بعد يوم في العمق السعودي.



ودعا الأخ يحيى علي الراعي دول تحالف العدوان وفي مقدمتهم السعودية والإمارات إلى إيقاف العدوان الظالم وفك الحصار البري والبحري والجوي الجائر ورفع الحظر عن مطار صنعاء وعدم المساس بميناء الحديدة.



وقال" إنه قد طال أمد هذا العدوان، لكن استمراره سيؤدي إلى تحطم كافة أشكاله على صخرة صمود الشعب اليمني وصبره الأسطوري أمام كافة المؤامرات التي تحاك ضده " .



إلى ذلك واصل رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المداولات بشأن التحضير الجيد لإنعقاد الفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر.



حيث أكد رئيس مجلس النواب على دور الكتل البرلمانية والأمانة العامة بهذا الجانب في المجالات الإدارية والتنظيمية والفنية بالاستناد إلى اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة .



هذا وقد أتخذت هيئة رئاسة مجلس النواب القرارات المناسبة لما وقفت عليه بهذا الاجتماع .

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ