[18/يوليو/2017]
تعز - سبأ:
أكد مدير مكتب الصحة بتعز الدكتور حسن العزي أن المكتب وفريق كلورة المياه بهيئة مياه الريف ومنظمة أوكسفام يواصلون جهود كلورة مياه الشرب والآبار والتوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بكيفية الوقاية من الكوليرا.
وأوضح الدكتور العزي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تنقية مصادر المياه من أهم العوامل التي تسهم في الحد من إنتشار الوباء .. مشيرا إلى أن حالات الإسهالات المائية إنخفضت في المديريات التي تم إستهدافها.
وأكد أن فريق الكلورة قام بتنقية مياه الشرب والآبار في مديريات مقبنة وشرعب الرونة والسلام والتعزية وماوية .. مثمنا دور الشركاء من اليونيسيف والصحة العالمية ومنظمة أوكسفام بدعم المراكز الصحية وتوفير الفحوصات والأدوية للفرق الصحية.
سبأ