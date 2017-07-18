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  رياضة
اعتقال رئيس الإتحاد الأسباني لكرة القدم في تحقيقات فساد
[18/يوليو/2017]
مدريد - سبأ:
 اعتقلت الشرطة الأسبانية اليوم الثلاثاء رئيس الاتحاد الأسباني لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) انخيل ماريا بيار بعد مداهمة عدة مكاتب في مدريد في إطار تحقيقات في مزاعم فساد.

وقالت الشرطة في بيان لها: إنها اعتقلت أيضا جوركا ابن بيار اضافة الى أعضاء آخرين في الاتحاد الاسباني للعبة بداعي تورطهم في مزاعم احتيال واختلاس.

وأكدت المحكمة العليا في أسبانيا أن أحد قضاة التحقيق بها اضافة إلى محققين في قضايا فساد يقودون التحقيق.

ويشغل بيار، لاعب وسط أتليتيك بيلباو السابق، منصب رئيس الاتحاد الاسباني للعبة منذ قرابة 30 عاما.

وغرمته لجنة القيم بالفيفا 25 ألف فرانك سويسري (26 الف دولار) العام الماضي لعدم تعاونه مع تحقيقاتها المتعلقة باستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022م.

ويشغل بيار أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ونافس على رئاسة الاتحاد القاري العام الماضي لخلافة الفرنسي ميشيل بلاتيني قبل أن ينسحب للتركيز على خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الاسباني للعبة للبقاء فترة أخرى.

وقال الفيفا والاتحاد الأوروبي في بيانين منفصلين إنهما على علم بتقارير وسائل اعلام حول بيار لكن ليس لديهما أي تعليقات اضافية.

وقالت الشرطة إن التحقيق مع بيار يرجع إلى عدة أشهر ماضية ويدور حول مزاعم وجهها له مجلس الرياضة في اسبانيا في أوائل 2016م.. مضيفة إن 4 أشخاص على الأقل اعتقلوا في مداهمات اليوم.

وأشارت إلى انه من بين المعتقلين عضو آخر في الاتحاد الاسباني للعبة ومسئول تنفيذي لاتهامهما باختلاس أموال ومحاولة إخفاء الأمر عبر شركة يديرونها.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الاسباني لكرة القدم اجتماعا في 20 يوليو للمصادقة على جدول مباريات دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل وهو اجتماع كان يرأسه بيار في العادة.

سبأ
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