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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 05:56:54م
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تدريب 30 متطوعة في التثقيف الصحي لمواجهة الكوليرا بالمحويت
[18/يوليو/2017]
المحويت - سبأ:
اختتمت بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية في مجال التثقيف الصحي المجتمعي لمواجهة الكوليرا، نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

هدفت الدورة إكساب 30 متطوعة من مدينة المحويت معارف عن الكوليرا وأعراضه وأسباب انتقاله وكيفية الوقاية منه وكيفية التعامل مع الشخص المصاب بالوباء.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش أن الدورة تأتي في إطار توسيع العمل التطوعي وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الكوليرا .

وبين أن المشاركات سينفذن نزولا ميدانيا للحارات والقرى والتجمعات السكانية بالمديرية للتوعية بمخاطر الكوليرا وطرق معالجته عبر إلقاء محاضرات وجلسات توعوية وتوزيع بروشورات وملصقات تثقيفية.

سبأ
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