رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انسحاب الجزائري مخلوفي من مونديال القوى 2017 الجزائر - سبأ:

أعلن العداء الجزائري توفيق مخلوفي، حامل ذهبية أولمبياد لندن 2012 في سباق 1500 م انسحابه من بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في لندن بسبب الإصابة.. بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.



ونقلت الوكالة عن مخلوفي (29 عاما)، حامل فضيتي 800 م و1500 م في أولمبياد ريو 2016، قوله: "تجددت إصابة قديمة في ربلة ساقي، في قمة تحضيراتي، وهذا ما عرقل استعداداتي للموسم المقبل، وبعد دراسات متأنية، قررت عدم المشاركة في مونديال لندن".



وأضاف في تصريحات من تونس، حيث تقام البطولة العربية لألعاب القوى: "لا أشعر بأنني في كامل مؤهلاتي للدفاع ببسالة عن حظوظي".



وتابع: "أنا أشعر بالخجل جدا، خصوصا أمام الشعب الجزائري وأنصاري ولكن ذلك أقوى مني.. أفضل تلقي العلاج للعودة أكثر قوة في الاستحقاقات الدولية المقبلة".



وستقام بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة البريطانية، لندن، في الفترة من 4 إلى 13 أغسطس المقبل.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ