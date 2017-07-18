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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 05:56:54م
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مناقشة التحضيرات للمؤتمر العلمي الأول لأطباء القلب والباطنية بإب
[18/يوليو/2017]
إب - سبأ:
 ناقشت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الأول لأطباء القلب والباطنية اليوم برئاسة عميد كلية الطب الدكتور عبدالله المطري، الإستعدادات للمؤتمر المزمع إنعقاده نهاية يوليو الجاري بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب .

واستعرض الإجتماع بحضور عميد مركز التطوير وضمان الجودة بجامعة إب الدكتور نعمان فيروز ومدير أمن الجامعة العقيد عادل اليافعي، عددا من التصورات الخاصة بآلية تنفيذ المؤتمر بما يضمن إنجاحه وتحقيق أهدافه.

واعتبر الدكتور المطري، المؤتمر الذي سيشارك فيه 200 متخصصا في القلب والباطنية من مختلف المحافظات، إضافة علمية للكلية والجامعة، ما يحتم على الجميع العمل بروح الفريق الواحد والحرص على إنجاح أعمال المؤتمر والإستفادة من مخرجاته.

وثمن جهود اللجنة التحضيرية وكافة المساهمين في الإعداد للمؤتمر.

سبأ
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