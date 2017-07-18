رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز البطل الأولمبي فيرتمان بذهبية 10 كيلومترات سباحة في بطولة العالم بودابست- سبأ:

أضاف البطل الأولمبي فيري فيرتمان ذهبية سباق 10 كيلومترات في بطولة العالم للسباحة إلى لقبه في مسابقة المياه المفتوحة في ألعاب ريو دي جانيرو 2016 وذلك بعد تألقه في بحيرة بالاتون المجرية اليوم الثلاثاء.



وحصل الأمريكي جوردان فيليموفسكي، الفائز بذهبية بطولة العالم في كازان في 2015م لكنه حل خامسا في ريو، على الفضية بينما نال الفرنسي مارك انطوان اوليفييه البرونزية.



وفاز أوليفييه، الحائز على الميدالية البرونزية الأولمبية، بذهبية سباق 5 كيلومترات يوم السبت الماضي في البحيرة الواقعة على بعد 130 كيلومترا جنوبي بودابست.



وأنهى الهولندي فيرتمان السباق بعد ساعة واحدة و51 دقيقة و58.5 ثانية بعدما تفوق بفارق 10 ثانية على فيليموفسكي في صراع ثلاثي قبل خط النهاية.



وهذه هي أول ذهبية لهولندا في هذه المسابقة منذ ظهورها الأول في بطولة العالم عام 2001م.



وحل البريطاني جاك بيرنل، الذي استبعد في ريو، رابعا بفارق 1.5 ثانية خلف اوليفييه بعدما كان في المركز الثاني بعد مرور منتصف السباق.



وسيقام سباق 5 كيلومترات للسيدات يوم غد الأربعاء بينما سيبدأ برنامج السباقات الرئيسي في مسبح بودابست يوم الأحد القادم.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ