ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 05:56:54م
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا حكوميا لمناقشة ترتيبات زيارة وفود دولية إلى اليمن
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الاجتماع الحكومي الذي عقد اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بزيارة عدد من الوفود الدولية إلى العاصمة صنعاء خلال الفترة المقبلة.
ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع ايران
قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعا بذلك عن أحد ابرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدد بالمقابل بفرض عقوبات عليها ..
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يقترب من الـ 50 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى قرابة الـ 50 دولاراً للبرميل .. مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وقوة طلب مصافي التكرير في الصين.
السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش
توج السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة في رقم قياسي جديد بعد فوزه على شيليتش اليوم الاحد.
آخر الأخبار:
تدريب 30 متطوعة في التثقيف الصحي لمواجهة الكوليرا بالمحويت
طيران العدوان السعودي يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
انسحاب الجزائري مخلوفي من مونديال القوى 2017
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمهما بمديرية خب والشعف بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
فوز البطل الأولمبي فيرتمان بذهبية 10 كيلومترات سباحة في بطولة العالم
[18/يوليو/2017]
بودابست- سبأ:
أضاف البطل الأولمبي فيري فيرتمان ذهبية سباق 10 كيلومترات في بطولة العالم للسباحة إلى لقبه في مسابقة المياه المفتوحة في ألعاب ريو دي جانيرو 2016 وذلك بعد تألقه في بحيرة بالاتون المجرية اليوم الثلاثاء.

وحصل الأمريكي جوردان فيليموفسكي، الفائز بذهبية بطولة العالم في كازان في 2015م لكنه حل خامسا في ريو، على الفضية بينما نال الفرنسي مارك انطوان اوليفييه البرونزية.

وفاز أوليفييه، الحائز على الميدالية البرونزية الأولمبية، بذهبية سباق 5 كيلومترات يوم السبت الماضي في البحيرة الواقعة على بعد 130 كيلومترا جنوبي بودابست.

وأنهى الهولندي فيرتمان السباق بعد ساعة واحدة و51 دقيقة و58.5 ثانية بعدما تفوق بفارق 10 ثانية على فيليموفسكي في صراع ثلاثي قبل خط النهاية.

وهذه هي أول ذهبية لهولندا في هذه المسابقة منذ ظهورها الأول في بطولة العالم عام 2001م.

وحل البريطاني جاك بيرنل، الذي استبعد في ريو، رابعا بفارق 1.5 ثانية خلف اوليفييه بعدما كان في المركز الثاني بعد مرور منتصف السباق.

وسيقام سباق 5 كيلومترات للسيدات يوم غد الأربعاء بينما سيبدأ برنامج السباقات الرئيسي في مسبح بودابست يوم الأحد القادم.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
انسحاب الجزائري مخلوفي من مونديال القوى 2017
فيدرر يتأهل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال للمرة 15 وهو رقم قياسي
المكسيك وجامايكا والسلفادور تكمل عقد ربع نهائي الكأس الذهبية 2017 لكرة القدم بمنطقة الكونكاكاف
روجر فيدرر يتقدم للمركز الثالث في تصنيف لاعبي التنس المحترفين
تواصل التحضيرات لتدشين الملتقى الصيفي الثاني لنادي الوحدة
بليسكوفا في صدارة التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب المحترفات
السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش
تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم يضم باكايوكو رسمياً بعقد مدته 5 سنوات
فوز البريطاني هاميلتون بسباق جائزة بريطانيا الكبرى للسيارات للمرة الرابعة على التوالي
إنطلاق الدور التمهيدي للبطولة الكروية الأولى لفرق النخبة بذمار

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[18/يوليو/2017]
استشهاد وإصابة أكثر من 20 مواطنا جراء غارات لطيران العدوان على موزع
[18/يوليو/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف ممتلكات المواطنين في عدد من المحافظات
[18/يوليو/2017]
إصابة طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية بمديرية الصفراء بصعدة
[17/يوليو/2017]
التكتل المدني يدين اقتياد العدوان لباخرة كهرباء الحديدة لميناء الفجيرة
[17/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by