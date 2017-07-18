محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض أنشطة مشروع تعزيز الصمود في الريف بالحديدة الحديدة - سبأ:

عقد المجلس التنسيقي لمشروع تعزيز الصمود في الريف اليمني إجتماعه اليوم بمحافظة الحديدة برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة علي بن علي القوزي.



استعرض الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة هاشم العزعزي ومدير مكتب التخطيط محمد الدبعي وفريق المراجعة النصفي لمشروع تعزيز الصمود، أنشطة المشروع لتحسين الإنتاج والإعتماد على الموارد المحلية المتاحة وتعزيز قدرة المجتمع الريفي لمواجهة الصعوبات من خلال التنسيق بين السلطة المحلية والجهات المنفذة للمشروع.



وتطرق الإجتماع إلى إحتياج المناطق الريفية في السهل التهامي من المشاريع التنموية وكذا إحتياجات المشاريع القائمة بالإضافة إلى تمديد فترة الإشراف لعدد من المشاريع وخاصة المتعلقة بالمجال الزراعي.



وناقش الإجتماع الصعوبات التي تحد من الإستفادة من المشاريع المنفذة في القطاع الزراعي بدعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية وهيئة تطوير تهامة، وكيفية التغلب المشكلات القائمة بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.



وأكد ضرورة إيلاء تلك المشاريع المزيد من الإهتمام من خلال التنسيق مع السلطة المحلية لتسهيل مهام المنظمات الممولة والداعمة، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي تحتاجها المديريات والتي لم يسبق تقديم الدعم لها.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ