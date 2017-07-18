ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فيلم (وور فور ذا بلانيت أوف أيبس) يتصدر إيرادات السينما الأمريكية لوس انجلوس- سبأ:

تصدر أحد أجزاء سلسة أفلام الحركة والخيال العلمي الجديد (وور فور ذا بلانيت أوف أيبس) إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية.



وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من أندي سركيس ووودي هاريلسون وجودي جرير، ايرادات بلغت 5ر56 مليون دولار خلال أول 3 أيام من عرضه.



وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الخيال والإثارة (سبايدر مان: هوم كومينج)، الذي يشارك في بطولته كل من روبرت داوني جونيور وماريسا تومي وتوم هولاند ومايكل كيتون، محققا ايرادات بلغت 2ر45 مليون دولار.



وجاء في المركز الثالث الجزء الثالث من سلسلة افلام الرسوم المتحركة (ديسباكابول مي)، الذي يشارك في اداء اصوات شخصياته كل من ستيف كاريل وكريستين ويج وتري باركر، محققا ايرادات بلغت 9ر18 مليون دولار.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ