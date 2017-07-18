محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز الغسيل الكلوي في زبيد بالحديدة يتسلم أدوية ومحاليل طبية الحديدة - سبأ:

تسلم مركز الغسيل الكلوي بمديرية زبيد محافظة الحديدة اليوم أدوية ومحاليل طبية، قدمتها مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالحديدة بتمويل من فاعل خير .



وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية صادق السعيدي أن كمية الأدوية تتضمن أيضا 11 دبة عبوة معقم طبي فئة خمسة لتر لمركز الغسيل الكلوي بزبيد.



وأشار إلى أن الأدوية والمحاليل الطبية تكفي لإجراء 130 جلسة غسيل كلوي لتخفيف معاناة المرضى في زبيد جراء الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان .. لافتا إلى أن ذلك يأتي إستجابة لنداء الإستغاثة الذي أطلقه مدير مديرية زبيد لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي.



فيما أشاد مدير مديرية زبيد سعيد جرمش بدور مؤسسة التواصل في تسليم الأدوية والمحاليل الطبية لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي ضمن جهودها الإنسانية والإجتماعية .. مبينا أن تلك الأدوية ستلبي جانبا من إحتياجات المركز الذي يغطي المنطقة الجنوبية من مديريات المحافظة إضافة إلى إستقباله حالات من محافظات إب وتعز وذمار.



ودعا المنظمات الدولية الإنسانية والجمعيات الخيرية ورجال المال والأعمال إلى المساهمة في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي ومد يد العون لهم من خلال تقديم الأدوية والمحاليل الخاصة بجرعات الغسيل.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ