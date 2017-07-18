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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 05:56:54م
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  اقتصاد
الدولار الأمريكي ينخفض اليوم لأدنى مستوى في 10 أشهر
[18/يوليو/2017]
لندن - سبأ:
سجل سعر الدولار الأمريكي انخفاضاً اليوم إلى أدنى مستوى في 10أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، متأثراً سلباً بانهيار جهود ترامب لإقرار قانون جديد للرعاية الصحية وذلك في سوق شديدة القلق إزاء وتيرة النمو الأمريكي.

وتصدر الدولار الأسترالي قائمة العملات المستفيدة من انخفاض العملة الأمريكية ليرتفع بنسبة /1.5/ في المائة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع لبنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) بشأن السياسة النقدية أن البنك أصبح أكثر تفاؤلا إزاء الاقتصاد.

وفي أربعة أسابيع انخفض الدولار بما يزيد على 3 في المائة وسط شكوك في قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على زيادة أسعار الفائدة مجددا ومؤشرات على أن بنوكا مركزية رئيسية تتحول صوب تشديد السياسة النقدية.

ومنذ ارتفاعه لأعلى مستوى في 14 عاما عند 103.82 في الثالث من يناير الماضي وحتى بلوغه 94.830 اليوم فإن مؤشر الدولار منخفض بنسبة 8.8 في المائة.

وارتفع اليورو بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.1517 دولار ليسجل أعلى مستوياته منذ مايو من العام الماضي.

ومن المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير في مراجعته لأسعار الفائدة التي يجريها يوم الخميس في حين يتوقع كثير من المستثمرين بأن يلمح البنك إلى تقليص التحفيز خلال الاجتماع التالي بشأن السياسة النقدية في سبتمبر.

كما ارتفع الين الذي عاني من التحول صوب تشديد السياسات النقدية عالميا بنسبة /0.4/ في المائة إلى 112.30 ين للدولار.

سبأ
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