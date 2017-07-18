عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تحتفظ بحق الرد على احتجاز ممتلكاتها الدبلوماسية في أمريكا موسكو - سبأ:

أعلنت الخارجية الروسية اليوم أن روسيا تحتفظ لنفسها بحق الرد على احتجاز ممتلكاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة والقضايا الحساسة الأخرى.



وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤءون السياسية توماس شينون أمس في واشنطن وتطرق الجانبان إلى قضايا عدة بما فيها احتجاز الولايات المتحدة مباني دبلوماسية روسية بحجة التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية أواخر العام الماضي.



ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن الخارجية الروسية قولها في بيان: “استمر البحث عن حلول للمشاكل المتراكمة بما في ذلك المرتبطة بالمصادرة غير القانونية لمبان روسية في الولايات المتحدة من قبل إدارة باراك أوباما السابقة واكد الجانب الروسي أنه في حال لم تزح واشنطن هذا الاستفزاز وغيره فيبقى لنا حق الرد على أساس التعامل بالمثل”.



وأضاف البيان: “تطرقنا أيضا لعدد من القضايا الأخرى حول الاستقرار الاستراتيجي ولفتنا انتباه الشركاء الأمريكيين مرة أخرى إلى أن روسيا تدعو إلى استئناف الحوار الدوري حول هذه المسألة والذي قطعته قيادة الإدارة الامريكية السابقة”.



وكانت إدارة أوباما فرضت عقوبات على موسكو بحجة تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية ومن بين الإجراءات التي اتخذتها حجز مجمعين سكنيين في نيويورك وواشنطن تابعين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة والسفارة الروسية في واشنطن.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أمس أن الكرملين يعتبر وضع واشنطن شروطاً لإعادة الأملاك الدبلوماسية أمرا غير مقبول موضحا أن الحوار بهذا الصدد يجرى على مستوى وزارتي الخارجية.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ