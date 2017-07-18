محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الوكيل المساعد لوزارة الداخلية يتفقد أداء شرطة المرور بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

تفقد الوكيل المساعد لشؤون عمليات الشرطة بوزارة الداخلية اللواء الركن الدكتور محمد أحمد الهجري اليوم أداء شرطة المرور في عدد من الشوارع بأمانة العاصمة.



وأشاد الوكيل الهجري بجهود منتسبي شرطة المرور في تنظيم حركة السير في شوارع وأحياء وأسواق أمانة العاصمة .. مؤكدا أن رجال المرور يمثلون رمزاً من رموز الصمود والتحدي في مواجهة العدوان نظراً لما يقومون به من دور في تنظيم حركة المرور وخدمة المواطن في الشارع على مدار العام وفي مختلف الظروف.



وكانت قيادة وزارة الداخلية كرمت عدد من منتسبي شرطة المرور بأمانة العاصمة خلال مايو الماضي تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أعمالهم وخاصة في ظل الظروف الصعبة والإستثنائية التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ