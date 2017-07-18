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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 06:19:20م
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استشهاد وإصابة أكثر من 20 مواطنا جراء غارات لطيران العدوان على موزع
[18/يوليو/2017]
تعز - سبأ:
 أستشهد وأصيب أكثر من 20 مواطنا جراء غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم على مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات منازل لأسر نازحة من المخا وذوباب في موزع ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 مواطنا بينهم نساء وأطفال في حصيلة أولية.

وأدان المصدر امعان تحالف العدوان في ارتكاب المجازر المروعة بحق المواطنين والنازحين .. مؤكدا أن هذه المجازر جرائم حرب بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

سبأ
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