[18/يوليو/2017]
ريمة - سبأ:
ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن العمري مستوى أداء الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الحفاظ على الامن والاستقرار بالمحافظة.
وأقر الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة محمد الوسد ومدير أمن المحافظة العميد حميد بجاش الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز الأمن وتفعيل دور الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وشدد المحافظ العمري على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والقيادات المجتمعية لحفظ الأمن والاستقرار.
وأشاد بمستوى الوعي المجتمعي لأبناء المحافظة وإدراكهم صعوبة الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
سبأ