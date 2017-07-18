محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه يناقش مع وكيل أمانة العاصمة التنسيق في مجال الحد من وباء الكوليرا صنعاء - سبأ:

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم، مع وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف، سير العمل في مجال الحد من وباء الكوليرا لمصادر مياه أمانة العاصمة.



كما ناقش اللقاء الذي حضره وكيل أول الوزارة عبدالغني المداني، جوانب التنسيق بين وزارة المياه وأمانة العاصمة فيما يتعلق بالمنظمات التي ستعمل في عدد من مديريات الأمانة.



وتم بهذا الخصوص الإتفاق على أن يكون التنسيق والعمل في الميدان بالنسبة للمنظمات عبر السلطة المحلية وذلك لارتباط الأعمال بالمجتمع.



وأكد اللقاء على استيعاب الكوادر بالتنسيق مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة التي ستعمل على تسهيل إنجاز العمل بحسب الأنشطة المحددة لتلك المنظمات في حين تقوم وزارة المياه والبيئة بتقييم كافة الأعمال والأنشطة.



وأكد وكيل الأمانة لقطاع الخدمات، استعداد أمانة العاصمة التنسيق وتسهيل العمل في الميدان بما يكفل التعاون لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ كافة الأنشطة في مجال الكلورة والتعقيم وذلك للحد من انتشار وباء الكوليرا.



من جانبه عبر وزير المياه والبيئة عن الشكر لقيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة على جهودها وتعاونها في إنجاز الأعمال والأنشطة المتصلة بالحد من وباء الكوليرا.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ