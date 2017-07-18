عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل شابا فلسطينيا في الخليل القدس المحتلة - سبأ:

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بذريعة تنفيذه عملية دهس أدت لإصابة جنديين اثنين شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية.



ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية قولها: إن “شابا تعرض لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال بينما كان داخل سيارته ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استشهد على إثرها في منطقة بين عينون الواقعة إلى الشرق من مدينة الخليل”.



وكان شاب فلسطيني استشهد يوم الأحد الماضي برصاص قوات الاحتلال فى قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية فيما أصيب 50 فلسطينيا مساء أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في باب الأسباط بالقدس المحتلة.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ