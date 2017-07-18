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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 04:48:58م
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مناقشة سبل تحسين الإيرادات الزكوية بعمران
[18/يوليو/2017]
عمران - سبأ:
 ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان سبل تحسين الإيرادات الزكوية بالمحافظة والمديريات.

وفي الإجتماع الذي ضم وضم مدير مكتب الواجبات يحيى الريدي.. أكد محافظ عمران أهمية تحصيل وتنمية الإيرادات والواجبات الزكوية .. موضحا أن تحصيل الواجبات الزكوية واجب شرعي بإعتبارها أحد أركان الإسلام لا تسقط بأي حال من الأحوال.

وأشار إلى أن الجهات الرسمية هي المخولة بتحصيل الواجبات .. داعيا المكلفين إلى مضاعفة الجهود لتحصل إيرادات الواجبات وتوريد المبالغ .

واستمع الإجتماع إلى تقرير مدير الواجبات حول عدد من القضايا التي تتعلق بيير العمل بالمكتب وفروعه بالمديريات وما يواجهه من صعوبات.

وأكد الإجتماع أهمية التنسيق بين الجهات الإيرادية والضبطية والمجتمع المحلي لإنجاح تحسين الإيرادات الزكوية وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .

سبأ
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