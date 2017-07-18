ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 04:48:58م
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا حكوميا لمناقشة ترتيبات زيارة وفود دولية إلى اليمن
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الاجتماع الحكومي الذي عقد اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بزيارة عدد من الوفود الدولية إلى العاصمة صنعاء خلال الفترة المقبلة.
ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع ايران
قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعا بذلك عن أحد ابرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدد بالمقابل بفرض عقوبات عليها ..
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يقترب من الـ 50 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى قرابة الـ 50 دولاراً للبرميل .. مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وقوة طلب مصافي التكرير في الصين.
السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش
توج السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة في رقم قياسي جديد بعد فوزه على شيليتش اليوم الاحد.
آخر الأخبار:
وزير المياه يناقش مع وكيل أمانة العاصمة التنسيق في مجال الحد من وباء الكوليرا
تدشين دورات تقوية للمتقدمين لإختبارات القبول بكليات جامعة إب
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل شابا فلسطينيا في الخليل
مناقشة سبل تحسين الإيرادات الزكوية بعمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
فيدرر يتأهل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال للمرة 15 وهو رقم قياسي
[18/يوليو/2017]
لندن  - سبأ:
أكد اتحاد لاعبي التنس المحترفين، أن روجر فيدرر، ضمن مكانه في البطولة الختامية للموسم للمرة الـ15، وهو رقم قياسي عقب فوز اللاعب السويسري بلقب ويمبلدون للمرة الـ8 في مسيرته.

وسينضم فيدرر (35 عاما)، المصنف الثالث عالميا، والذي سبق له الفوز بالبطولة الختامية 6 مرات إلى رافائيل نادال الفائز بفرنسا المفتوحة في البطولة الختامية المقررة في لندن.

وكان فيدرر شارك في البطولة 14 مرة متتالية، وهو رقم قياسي بين عامي 2002 و2015 قبل أن يغيب العام الماضي، بسبب الإصابة.

وقال فيدرر "أتطلع للعودة إلى لندن في نوفمبر، حزنت لعدم المشاركة العام الماضي حيث أحب اللعب هناك ولم أغب عن البطولة منذ 2002".

وفاز فيدرر، الحائز على 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بخمسة ألقاب هذا العام من بينهم لقب أستراليا المفتوحة، ما يجعله يسير بخطى واثقة نحو استعادة عرش تنس الرجال لأول مرة منذ 2012.

وسينضم إلى فيدرر ونادال في البطولة الختامية المقررة بين 12 و19 من شهر نوفمبر، باقي اللاعبين الثمانية الأوائل في ترتيب السباق المؤهل للعب في لندن.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
المكسيك وجامايكا والسلفادور تكمل عقد ربع نهائي الكأس الذهبية 2017 لكرة القدم بمنطقة الكونكاكاف
روجر فيدرر يتقدم للمركز الثالث في تصنيف لاعبي التنس المحترفين
تواصل التحضيرات لتدشين الملتقى الصيفي الثاني لنادي الوحدة
بليسكوفا في صدارة التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب المحترفات
السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش
تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم يضم باكايوكو رسمياً بعقد مدته 5 سنوات
فوز البريطاني هاميلتون بسباق جائزة بريطانيا الكبرى للسيارات للمرة الرابعة على التوالي
إنطلاق الدور التمهيدي للبطولة الكروية الأولى لفرق النخبة بذمار
اللاعبة الاسبانية موجوروزا تفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس
هاميلتون اول المنطلقين في سباق جائزة بريطانيا الكبري
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل استهداف ممتلكات المواطنين في عدد من المحافظات
[18/يوليو/2017]
إصابة طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية بمديرية الصفراء بصعدة
[17/يوليو/2017]
التكتل المدني يدين اقتياد العدوان لباخرة كهرباء الحديدة لميناء الفجيرة
[17/يوليو/2017]
العدوان يمنع وصول مشاركين لمؤتمر بناء السلام وحقوق الإنسان في بلجيكا
[17/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية همدان
[17/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by