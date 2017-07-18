رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فيدرر يتأهل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال للمرة 15 وهو رقم قياسي لندن - سبأ:

أكد اتحاد لاعبي التنس المحترفين، أن روجر فيدرر، ضمن مكانه في البطولة الختامية للموسم للمرة الـ15، وهو رقم قياسي عقب فوز اللاعب السويسري بلقب ويمبلدون للمرة الـ8 في مسيرته.



وسينضم فيدرر (35 عاما)، المصنف الثالث عالميا، والذي سبق له الفوز بالبطولة الختامية 6 مرات إلى رافائيل نادال الفائز بفرنسا المفتوحة في البطولة الختامية المقررة في لندن.



وكان فيدرر شارك في البطولة 14 مرة متتالية، وهو رقم قياسي بين عامي 2002 و2015 قبل أن يغيب العام الماضي، بسبب الإصابة.



وقال فيدرر "أتطلع للعودة إلى لندن في نوفمبر، حزنت لعدم المشاركة العام الماضي حيث أحب اللعب هناك ولم أغب عن البطولة منذ 2002".



وفاز فيدرر، الحائز على 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بخمسة ألقاب هذا العام من بينهم لقب أستراليا المفتوحة، ما يجعله يسير بخطى واثقة نحو استعادة عرش تنس الرجال لأول مرة منذ 2012.



وسينضم إلى فيدرر ونادال في البطولة الختامية المقررة بين 12 و19 من شهر نوفمبر، باقي اللاعبين الثمانية الأوائل في ترتيب السباق المؤهل للعب في لندن.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ