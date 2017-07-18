ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 04:30:25م
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا حكوميا لمناقشة ترتيبات زيارة وفود دولية إلى اليمن
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الاجتماع الحكومي الذي عقد اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بزيارة عدد من الوفود الدولية إلى العاصمة صنعاء خلال الفترة المقبلة.
ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع ايران
قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعا بذلك عن أحد ابرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدد بالمقابل بفرض عقوبات عليها ..
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يقترب من الـ 50 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى قرابة الـ 50 دولاراً للبرميل .. مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وقوة طلب مصافي التكرير في الصين.
السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش
توج السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة في رقم قياسي جديد بعد فوزه على شيليتش اليوم الاحد.
آخر الأخبار:
وزير التخطيط يلتقي ممثل منظمة الهجرة الدولية
خسائر كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان بعمليات نوعية للجيش واللجان بالأطراف الشرقية بنهم
مصرع وإصابة اعداد كبيرة من المرتزقة بصد زخف لهم بمديرية عسيلان بشبوة
مناقشة مشروع اللائحة الموحدة لتنظيم الموارد الذاتية في الجامعات الحكومية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا حكوميا لمناقشة ترتيبات زيارة وفود دولية إلى اليمن
[18/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الاجتماع الحكومي الذي عقد اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بزيارة عدد من الوفود الدولية إلى العاصمة صنعاء خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الخارجية المهندس هشام شرف، التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم ، المالية الدكتور صالح شعبان ، التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي، الشؤون الاجتماعية والعمل فائقة السيد، حقوق الإنسان عليا عبد اللطيف الشعبي، المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والصحة العامة الدكتور محمد بن حفيظ، استعرض جوانب الإعداد والتحضير لهذه الزيارات التي سيقوم بها المدراء التنفيذيين في المراكز الرئيسة لمنظمات الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، من مختلف الجوانب التنظيمية وعلى كافة المستويات والأدوار التنسيقية والتكاملية للوزارات والجهات ذات العلاقة بما في ذلك الأجهزة الأمنية .

وأكد رئيس الوزراء على الوزارات المعنية بشكل مباشر وذات العلاقة بالجوانب الإنسانية الإعداد الجيد للموضوعات التي سيتم مناقشتها أثناء الزيارة بما يحقق الأهداف المتوخاة منها.

وعبر الدكتور بن حبتور عن ترحيب حكومة الإنقاذ الوطني بزيارة المسئولين الدوليين، وحرصها على توفير كافة العوامل اللازمة لإنجاحها والوصول إلى غاياتها الإنسانية .

وشكل الاجتماع لجنة فنية من مختلف الجهات المعنية وذات الصِّلة، لمناقشة وترتيب مجمل الجوانب الفنية الخاصة بالزيارة وفقا لما تم مناقشته اليوم ، وعلى أن ترفع بنتائج عملها إلى رئيس الوزراء.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير التخطيط يلتقي ممثل منظمة الهجرة الدولية
خسائر كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان بعمليات نوعية للجيش واللجان بالأطراف الشرقية بنهم
مصرع وإصابة اعداد كبيرة من المرتزقة بصد زخف لهم بمديرية عسيلان بشبوة
مناقشة مشروع اللائحة الموحدة لتنظيم الموارد الذاتية في الجامعات الحكومية
أمين محلي العاصمة يطلع على أعمال حملة رفع المخلفات والعشوائيات بمنطقة جدر
مناقشة سير العملية الإمتحانية للشهادة العامة بعمران
اجتماع موسع بصنعاء لمناقشة اوضاع مركز ومرضى الغسيل الكلوي بالحديدة
وزير السياحة يؤكد أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضها العدوان على الشعب اليمني
عائلات الأسرى والمعتقلين ينظمون وقفة احتجاجية أمام بعثة الصليب الأحمر بصنعاء
محافظ ريمة يطلع على سير العمل في فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني 

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل استهداف ممتلكات المواطنين في عدد من المحافظات
[18/يوليو/2017]
إصابة طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية بمديرية الصفراء بصعدة
[17/يوليو/2017]
التكتل المدني يدين اقتياد العدوان لباخرة كهرباء الحديدة لميناء الفجيرة
[17/يوليو/2017]
العدوان يمنع وصول مشاركين لمؤتمر بناء السلام وحقوق الإنسان في بلجيكا
[17/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية همدان
[17/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by