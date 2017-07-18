محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يترأس اجتماعا حكوميا لمناقشة ترتيبات زيارة وفود دولية إلى اليمن صنعاء - سبأ:

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الاجتماع الحكومي الذي عقد اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بزيارة عدد من الوفود الدولية إلى العاصمة صنعاء خلال الفترة المقبلة.



واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الخارجية المهندس هشام شرف، التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم ، المالية الدكتور صالح شعبان ، التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي، الشؤون الاجتماعية والعمل فائقة السيد، حقوق الإنسان عليا عبد اللطيف الشعبي، المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والصحة العامة الدكتور محمد بن حفيظ، استعرض جوانب الإعداد والتحضير لهذه الزيارات التي سيقوم بها المدراء التنفيذيين في المراكز الرئيسة لمنظمات الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، من مختلف الجوانب التنظيمية وعلى كافة المستويات والأدوار التنسيقية والتكاملية للوزارات والجهات ذات العلاقة بما في ذلك الأجهزة الأمنية .



وأكد رئيس الوزراء على الوزارات المعنية بشكل مباشر وذات العلاقة بالجوانب الإنسانية الإعداد الجيد للموضوعات التي سيتم مناقشتها أثناء الزيارة بما يحقق الأهداف المتوخاة منها.



وعبر الدكتور بن حبتور عن ترحيب حكومة الإنقاذ الوطني بزيارة المسئولين الدوليين، وحرصها على توفير كافة العوامل اللازمة لإنجاحها والوصول إلى غاياتها الإنسانية .



وشكل الاجتماع لجنة فنية من مختلف الجهات المعنية وذات الصِّلة، لمناقشة وترتيب مجمل الجوانب الفنية الخاصة بالزيارة وفقا لما تم مناقشته اليوم ، وعلى أن ترفع بنتائج عملها إلى رئيس الوزراء.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ