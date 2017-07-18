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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 04:30:25م
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وزير التخطيط يلتقي ممثل منظمة الهجرة الدولية
[18/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم ممثل منظمة الهجرة الدولية لوران ديبوك.

جرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتصلة بتعزيز التنسيق بين وزارة التخطيط ومنظمة الهجرة الدولية.

وأعرب الوزير الكميم عن التقدير للجهود التي تبذلها المنظمة والدعم الذي تقدمه للشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأكد حرص الحكومة علی تقديم كافة التسهيلات بما يمكن المنظمة من تنفيذ أنشطتها وبرامجها .. منوها بجهود منظمة الهجرة لتعزيز التعاون والتنسيق مع القطاعات المختصة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي .

من جهته كشف ممثل منظمة الهجرة الدولية عن المساعي لزيادة الميزانية الممولة من قبل الدول المانحة لليمن.. مؤكدا أن هناك الكثير من العمل لمساعدة الشعب اليمني في هذه الظروف التي تمر بها البلاد .

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبد العزيز عبد الغني ومدير عام المنظمات الدولية بالوزارة علي حرمل ومستشار وزير التخطيط خالد عفيف ومدير إدارة منظمات الأمم المتحدة المتخصصة على مطهر الإرياني .

سبأ
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