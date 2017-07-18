أمين محلي العاصمة يطلع على أعمال حملة رفع المخلفات والعشوائيات بمنطقة جدر [18/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:



اطلع أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان اليوم على سير أعمال حملة النظافة ورفع المخلفات وإزالة العشوائيات بمنطقة جدر بمديرية بني الحارث.



وخلال زيارته استمع جمعان من رئيس الحملة وكيل الامانة لقطاع الخدمات علي السقاف عن مستوى سير العمل بوتيرة عاليه في جانب النظافة ورفع المخلفات وردم المستنقعات وإزالة العشوائيات والبسطات وإغلاق الآبار ومحطات المياه الملوثة وكذا نسبة الانجاز الكبيره التي حققتها الحملة في اليوم لثالث من انطلاقها في ست مناطق موبوءة بالكوليرا بمنطقة جدر وفقاً لدراسة قطاع التخطيط بوزارة الصحة.



وتأتي الحملة التي تستمر أسبوع في إطار حملة مكافحة الكوليرا بمديريات الأمانة العشر ولرفع المخلفات المتكدسة بمنطقة وسوق جدر بمديرية بني الحارث وإزالة العشوائيات والمخالفات وردم المستنقعات وإغلاق الآبار الملوثة بعد التأكد منها مخبريا.



وأشاد جمعان بجهود قيادة قطاع الخدمات ومديرية بني الحارث والمجلس المحلي ومكاتب النظافة والأشغال ومؤسسة المياه بالأمانة على كل ما يبذلونه في الميدان بشكل مستمر من أجل الحفاظ على النظافة والمساهمة في مكافحة الامراض والأوبئة ومنها الكوليرا رغم شحه الامكانيات المادية وانعدام النفقات التشغيلية نتيجة استمرار العدوان الغاشم.



ووجه أمين محلي العاصمة قطاع الخدمات ومكاتبي النظافة والأشغال ومؤسسة المياه والجهات المعنية بوضع خطة كاملة لشهر بحيث تستمر بعدها اعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل طبيعي بما يضمن عدم اعادة الوضع السابق وتكدس المخلفات و رجوع العشوائيات والبسطات وانتشار الباعة المتجولين في الأرصفة والشوارع الرئيسية ، كما وجه بسرعة توفير آلية وثلاثة قلابات كبيرة لرفع المخلفات المتكدسة بأحياء منطقة جدر.



ودعا أمين محلي العاصمة كافة المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني الى المشاركة الإيجابية والمساهمة الفاعلة في حملة مكافحة انتشار الامراض والأوبئة الفتاكة في مديريات العاصمة ووباء الكوليرا الذي يجتاح عدد من المديريات بالامانة.



وأكد أمين محلي العاصمة استمرار اعمال النظافة وإزالة العشوائيات والمخالفات والتشوهات في مختلف شوارع وإحياء مديريات أمانة العاصمة العشر أولا بأول بما يضمن الحفاظ على الذوق العام والرونق الجمالي للعاصمة صنعاء.



كما أكد جمعان ان قيادة الأمانة لن تسمح باستمرار مظاهر الفوضى والعشوائية التي تتمثل في وجود بعض البسطات التي تمتد من 5 إلى 10 أمتار فوق الرصيف الرئيسي والتي يصل بعضها إلى نصف الإسفلت وتستمر على مدار الساعة .



وأشار الى اهتمام وحرص السلطة المحلية بالأمانة على الاستمرار في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين واستمرار اعمال النظافة رغم التحديات والصعوبات التي تواجه السلطة المحلية بالأمانة بفعل استمرار العدوان الغاشم وحصاره الجائر .



من جهته أشار وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف بحضور وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان العطاب الى التحديات والصعوبات التي تواجه سير أعمال الحملة من قلة نفقات تشغيلية وعدم توفر الآليات والمعدات اللازمة لرفع المخلفات المتكدسة.. داعيا المنظمات الى ضرورة تقديم الدعم اللازم لمساندة جهود السلطة المحلية في مكافحة الكوليرا.



بينما اشار القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بالامانة المهندس محمد مداعس .. الى استمرار عملية كلورة وتعقيم آبار وخزانات المياه بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة في إطار حملة الكوليرا والمجاعة التي تفتك بالشعب اليمني.



رافقه خلال الزيارة الوكيل المساعد لقطاع الأشغال العامة والمشاريع بالأمانة المهندس عبد الكريم الحوثي ومدير عام مديرية بني الحارث عصام عجلان وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية محمد ناصر ومدير عام مشروع النظافة بصنعاء المهندس جمال جحيش ومدير شرطة مرور الامانة العقيد عبدالله العقر وعدد من المعنيين.

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