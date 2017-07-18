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مناقشة سير العملية الإمتحانية للشهادة العامة بعمران
[18/يوليو/2017] عمران - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، سير العملية الإمتحانية للشهادة العامة الأساسية والثانوية بعموم مديريات المحافظة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير مكتب التربية بالمحافظة أحمد الشهاري، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سير الامتحانات وفقا للضوابط المحددة.
وأكد الاجتماع ضرورة تعاون الجميع لإنجاح العملية الإمتحانية والتعامل بحزم تجاه كل من يحاول إعاقة سير الامتحانات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفرعية للامتحانات بالمحافظة ومدراء التربية بالمحافظة.
سبأ