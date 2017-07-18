ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 04:30:25م
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا حكوميا لمناقشة ترتيبات زيارة وفود دولية إلى اليمن
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الاجتماع الحكومي الذي عقد اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بزيارة عدد من الوفود الدولية إلى العاصمة صنعاء خلال الفترة المقبلة.
ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع ايران
قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعا بذلك عن أحد ابرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدد بالمقابل بفرض عقوبات عليها ..
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يقترب من الـ 50 دولاراً للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى قرابة الـ 50 دولاراً للبرميل .. مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وقوة طلب مصافي التكرير في الصين.
السويسري فيدرر يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة بعد فوزه على شيليتش
توج السويسري روجر فيدرر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثامنة في رقم قياسي جديد بعد فوزه على شيليتش اليوم الاحد.
آخر الأخبار:
وزير التخطيط يلتقي ممثل منظمة الهجرة الدولية
خسائر كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان بعمليات نوعية للجيش واللجان بالأطراف الشرقية بنهم
مصرع وإصابة اعداد كبيرة من المرتزقة بصد زخف لهم بمديرية عسيلان بشبوة
مناقشة مشروع اللائحة الموحدة لتنظيم الموارد الذاتية في الجامعات الحكومية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع موسع بصنعاء لمناقشة اوضاع مركز ومرضى الغسيل الكلوي بالحديدة
[18/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اجتماع لمناقشة اوضاع مراكز الغسيل الكلوي بمحافظة الحديدة برئاسة المحافظ حسن الهيج ووكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر يحيى العرجلي.

  واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس بعثة أطباء بلاحدود الهولندية جون بيسليت ومسؤولة الصحة باللجنة الدولية للصليب الاحمر  بلير والمدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر اليمني رسلي الحماطي والمنسق الوطني للبرامج والمشاريع بالجمعية محمد الفقيه،  الاوضاع الصحية التي تمر بها محافظة الحديدة خاصة مرضى الفشل الكلوي وما يعانيه مركز الغسيل الرئيسي بالمدينة والمراكز الفرعية بالمحافظة من اوضاع صعبة جراء نفاذ الأدوية والمحاليل الطبية الخاصة بمرض الفشل الكلوي وهو ما ينذر بكارثة انسانية   .

  وناقش الاجتماع إمكانية دعم منظمة أطباء بلا حدود الهولندية واللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر اليمني لمركز الغسيل الكلوي بالحديدة  .

  وفي الاجتماع وجه محافظ الحديدة نداء استغاثة للمنظمات الانسانية والدولية التدخل لانقاذ حياة اكثر من 900 مريض بالفشل الكلوي بالمحافظة الذين يواجهون مصير الموت المحتوم بسبب نفاذ مخزون كميات الادوية والمحاليل الاساسية اللازمة لتنفيذ جلسات الغسيل الكلوى للمرضى .

ولفت ً إلى حاجة مركز الغسيل الكلوي  للمحاليل والأدوية باسرع وقت ممكن  في ظل ارتفاع عدد مرضى الفشل الكلوي المستفيدين من خدمات المركز خاصة في ظل حالة النزوح من المتضررين من جراء العدوان إلى محافظة الحديدة من مرضى الفشل الكلوي.

وطالب محافظ الحديدة أطباء بلاحدود الهولندية والصليب الاحمر بسرعة التدخل لانقاذ المرضى بقدر المتاح وباسرع وقت حيث من المتوقع ان يتوقف مركز الغسيل الكلوي بالحديدة عن تقديم خدماته للمرضى جراء نفاذ الادوية وانعدامها وإدراج احتياجات المحافظة ضمن خططها للفترة القادمة.

  من جانبه ثمن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر العرجلي دور المنظمة الهولندية والصليب الاحمر في وقوفها الدائم ودعمها للقطاع الصحي في مختلف المجالات خاصة في ظل الظروف التي تعان منها اليمن جراء العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر .

ودعا  الدكتور العرجلي المنظمات بسرعة التدخل لانقاذ الوضع الصحي بمحافظة الحديدة خاصة مرضى الفشل الكلوي .

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على فتح قنوات اتصال مع عدد من المنظمات الإنسانية والاغاثية خاصة اطباء بلاحدود الهولندية والصليب الاحمر الدولي  لدعم مراكز الغسيل الكلوي وتوفير احتياجاته من المستلزمات الطبية والعلاجية لضمان ديمومة الخدمات التي يقدمها للمتردين من مختلف المحافظات .

بدورهم استعرض رئيس بعثة أطباء بلاحدود الهولندية  ومسؤولة الصحة بالصليب الاحمر والمدير التنفيذي للهلال الاحمر اليمني انشطتهم في اليمن والتدخلات التي يقومون بها في دعم عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في عدد من المحافظات بما فيها مرضى الغسيل الكلوي والسكر.

  وأكدوا استعدادهم عمل مناصرة دولية لحشد الإمكانيات وضمان استمرار الدعم وعدم انقطاع الادوية والمستلزمات الطبية خاصة مرضى الغسيل الكلوي

حضر الاجتماع مدير مركز الغسيل الكلوي بالحديدة الدكتور ايمن عبدالقادر كمال و مدير عام  الامداد الدوائي بوزارة الصحة جمال الدعيس ونائب مدير عام خدمات الطوارئ والاسعاف بالوزارة الدكتور علي المفتي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا حكوميا لمناقشة ترتيبات زيارة وفود دولية إلى اليمن
وزير التخطيط يلتقي ممثل منظمة الهجرة الدولية
خسائر كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان بعمليات نوعية للجيش واللجان بالأطراف الشرقية بنهم
مصرع وإصابة اعداد كبيرة من المرتزقة بصد زخف لهم بمديرية عسيلان بشبوة
مناقشة مشروع اللائحة الموحدة لتنظيم الموارد الذاتية في الجامعات الحكومية
أمين محلي العاصمة يطلع على أعمال حملة رفع المخلفات والعشوائيات بمنطقة جدر
مناقشة سير العملية الإمتحانية للشهادة العامة بعمران
وزير السياحة يؤكد أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضها العدوان على الشعب اليمني
عائلات الأسرى والمعتقلين ينظمون وقفة احتجاجية أمام بعثة الصليب الأحمر بصنعاء
محافظ ريمة يطلع على سير العمل في فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني 

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل استهداف ممتلكات المواطنين في عدد من المحافظات
[18/يوليو/2017]
إصابة طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية بمديرية الصفراء بصعدة
[17/يوليو/2017]
التكتل المدني يدين اقتياد العدوان لباخرة كهرباء الحديدة لميناء الفجيرة
[17/يوليو/2017]
العدوان يمنع وصول مشاركين لمؤتمر بناء السلام وحقوق الإنسان في بلجيكا
[17/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية همدان
[17/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by