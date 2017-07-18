اجتماع موسع بصنعاء لمناقشة اوضاع مركز ومرضى الغسيل الكلوي بالحديدة [18/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

عقد بصنعاء اليوم اجتماع لمناقشة اوضاع مراكز الغسيل الكلوي بمحافظة الحديدة برئاسة المحافظ حسن الهيج ووكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر يحيى العرجلي.



واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس بعثة أطباء بلاحدود الهولندية جون بيسليت ومسؤولة الصحة باللجنة الدولية للصليب الاحمر بلير والمدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر اليمني رسلي الحماطي والمنسق الوطني للبرامج والمشاريع بالجمعية محمد الفقيه، الاوضاع الصحية التي تمر بها محافظة الحديدة خاصة مرضى الفشل الكلوي وما يعانيه مركز الغسيل الرئيسي بالمدينة والمراكز الفرعية بالمحافظة من اوضاع صعبة جراء نفاذ الأدوية والمحاليل الطبية الخاصة بمرض الفشل الكلوي وهو ما ينذر بكارثة انسانية .



وناقش الاجتماع إمكانية دعم منظمة أطباء بلا حدود الهولندية واللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر اليمني لمركز الغسيل الكلوي بالحديدة .



وفي الاجتماع وجه محافظ الحديدة نداء استغاثة للمنظمات الانسانية والدولية التدخل لانقاذ حياة اكثر من 900 مريض بالفشل الكلوي بالمحافظة الذين يواجهون مصير الموت المحتوم بسبب نفاذ مخزون كميات الادوية والمحاليل الاساسية اللازمة لتنفيذ جلسات الغسيل الكلوى للمرضى .



ولفت ً إلى حاجة مركز الغسيل الكلوي للمحاليل والأدوية باسرع وقت ممكن في ظل ارتفاع عدد مرضى الفشل الكلوي المستفيدين من خدمات المركز خاصة في ظل حالة النزوح من المتضررين من جراء العدوان إلى محافظة الحديدة من مرضى الفشل الكلوي.



وطالب محافظ الحديدة أطباء بلاحدود الهولندية والصليب الاحمر بسرعة التدخل لانقاذ المرضى بقدر المتاح وباسرع وقت حيث من المتوقع ان يتوقف مركز الغسيل الكلوي بالحديدة عن تقديم خدماته للمرضى جراء نفاذ الادوية وانعدامها وإدراج احتياجات المحافظة ضمن خططها للفترة القادمة.



من جانبه ثمن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر العرجلي دور المنظمة الهولندية والصليب الاحمر في وقوفها الدائم ودعمها للقطاع الصحي في مختلف المجالات خاصة في ظل الظروف التي تعان منها اليمن جراء العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر .



ودعا الدكتور العرجلي المنظمات بسرعة التدخل لانقاذ الوضع الصحي بمحافظة الحديدة خاصة مرضى الفشل الكلوي .



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على فتح قنوات اتصال مع عدد من المنظمات الإنسانية والاغاثية خاصة اطباء بلاحدود الهولندية والصليب الاحمر الدولي لدعم مراكز الغسيل الكلوي وتوفير احتياجاته من المستلزمات الطبية والعلاجية لضمان ديمومة الخدمات التي يقدمها للمتردين من مختلف المحافظات .



بدورهم استعرض رئيس بعثة أطباء بلاحدود الهولندية ومسؤولة الصحة بالصليب الاحمر والمدير التنفيذي للهلال الاحمر اليمني انشطتهم في اليمن والتدخلات التي يقومون بها في دعم عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في عدد من المحافظات بما فيها مرضى الغسيل الكلوي والسكر.



وأكدوا استعدادهم عمل مناصرة دولية لحشد الإمكانيات وضمان استمرار الدعم وعدم انقطاع الادوية والمستلزمات الطبية خاصة مرضى الغسيل الكلوي



حضر الاجتماع مدير مركز الغسيل الكلوي بالحديدة الدكتور ايمن عبدالقادر كمال و مدير عام الامداد الدوائي بوزارة الصحة جمال الدعيس ونائب مدير عام خدمات الطوارئ والاسعاف بالوزارة الدكتور علي المفتي.

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