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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 04:30:25م
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عائلات الأسرى والمعتقلين ينظمون وقفة احتجاجية أمام بعثة الصليب الأحمر بصنعاء
[18/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
نفذت عائلات المعتقلين والمخفيين قسرا لدى دول العدوان ومرتزقتهم اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة صنعاء.

وطالبت عائلات المعتقلين والمخفيين قسرا من قبل قوات الاحتلال ومرتزقته  منذ نحو عامين من عدد من المحافظات وخاصة تعز ولحج ومأرب والجوف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بذل المزيد من الجهد من أجل التواصل مع ذويهم اللذين لا يعرفون عنهم أية أخبار حتى اليوم في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية.

وناشد بلاغ صادر عن الوقفة – حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه – اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بدور إيجابي في هذا الجانب ومخاطبة المعنيين وتبنى هذه القضية المزعجة للضمير الإنساني والتي لا يوجد لها نظير في التاريخ المعاصر.

وأشار البلاغ إلى أن هناك العديد من التقارير والأخبار التي تؤكد تعرض المعتقلين والمخفيين قسرا " أسرى الحرب" لمعاملات غير إنسانية والتعذيب المعنوي والجسدي.
سبأ
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