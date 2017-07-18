محافظ ريمة يطلع على سير العمل في فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني [18/يوليو/2017] ريمة - سبأ:

ناقش إجتماع عقد اليوم بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري سير العمل بفرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الفرع .



وتناول الإجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوسد وضم مدير عام فرع الهيئة عمار الحميدي ونائب مدير عام مكتب التأمينات صالح الضفيري الآلية المتبعة في تحصيل إيرادات أرضي وعقارات الدولة والمشاكل التي ترافق عملية التحصيل وكذا القضايا المنظورة أمام الجهات الامنية والقضائية.



واقر الاجتماع تحديد اراضي في عاصمة المحافظة الجبين للاستثمار فيها مستقبلا وبناء مجمعات سكنية لموظفي الدولة من قبل مكتب التأمينات والمعاشات .



وفي الإجتماع شدد محافظ ريمة على ضرورة حماية أملاك الدولة من أراضي وعقارات وتنمية الإيرادات التي يتم تحصيلها لصالح الدولة بإعتبارها من الإيرادات المأمونة التي تساهم في رفد خزينة الدولة والدفع بعجلة التنمية من خﻻل تمويل المشاريع التي تتبناها السلطة المحلية بالمحافظة .



واكد المحافظ العمري اهمية إجراء مسح ميداني شامل لكل أملاك الدولة وتكوين قاعدة بيانات يتم الإستفادة منها مستقبلا.



من جانبه أستعرض مدير عام فرع الهيئة أهم المشاكل التي تواجه الفرع وايجاد الحلول المناسبة في ذلك . واشار الحميدي الى أن هناك الكثير من حالات البسط التي طالت اراضي الدولة بمديريات المحافظة مما أفقد الفرع إمكانية استغلال تلك الاراضي الأستغلال الأمثل ورفد خزينة الدولة من تلك الايرادات الهامة.

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