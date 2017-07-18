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مركز الأرصاد يتوقع عدم استقرار الأجواء وهطول الأمطار في الساعات القادمة
[18/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:



توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة .

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة وقد يصحبها الرعد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء وذلك في أجزاء من صحارى وهضاب حضرموت ، شبوة ، مأرب ، المهرة ، أبين ، البيضاء و لحج.

كما توقع المركز في نشرة تنبيهية تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منها أن تشمل هذه الأجواء والأمطار أجزاءً من سواحل المهرة شرقاً حتى محافظة أبين غرباً بالإضافة إلى محافظة سقطرى وتمتد حتى سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية.

ونبّه المركز المواطنين وسائقي المركبات في الطرقات الجبلية والهضاب الداخلية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية و التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان وكذا من الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية .

سبأ
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