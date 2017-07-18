محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المرحلة الثالثة من برنامج تدريب معلمات الريف بسبع محافظات







دشنت وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة الدكتورة إشراق الحكيمي اليوم بمعهد الشوكاني لإعداد المعلمين بصنعاء المرحلة الثالثة من برنامج تدريب معلمات الريف.



وفي التدشين البرنامج الذي ينفذه قطاع التدريب والتأهيل بالوزارة بتمويل برنامج الشراكة العالمية للتعليم، أكدت الدكتورة الحكيمي أهمية البرنامج في تأهيل معلمات الريف وصقل مهاراتهن التربوية وإسهام ذلك في النهوض بالعملية التعليمية في الأرياف والمناطق النائية.



وأشارت إلى حرص الوزارة على تدريب وتأهيل معلمات الريف ضمن البرنامج التدريبي الذي يستمر ثلاث سنوات و دخل اليوم عامه الأخير بما يسهم في الارتقاء بالتعليم في المناطق النائية باعتبار المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية.



وحثت الدكتورة الحكيمي المعلمات المشاركات في البرنامج على بذل قصارى جهدهن للاستفادة من مفردات البرنامج لضمان تطوير معارفهن بما يلبي احتياجات مدارسهن ويرتقي بالعملية التعليمية فيها.



من جانبه أوضح نائب مدير عام التأهيل في وزارة التربية والتعليم فيصل الحاشدي أن البرنامج يسعى على مدى 72 يوم إلى صقل مهارات المعلمات المبتدئات البالغ عددهن 535 معلمة في محافظات لحج، سيئون، الحديدة، صنعاء، حجة، إب، تعز، وتدريبهن على 13 مقرر، مبينا أن المعلمة المتخرجة ستمنح دبلوم معلم صف بعد الثانوية.



وتطرق إلى أهمية البرنامج في رفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم وردم الفجوة بين الجنسين سيما في المناطق النائية وبما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم.

سبأ [18/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ