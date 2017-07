Taiz: Destruction de six vehicules appartenant à l'ennemi [18/يوليو/2017]



TAIZ, 18 Juillet (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont fait échoué une tentative de mercenaires de l'agression vers le camp de Khaled au district de Moka et détruit six vehicules y appartenant.







Une source militaire a indiqué à SABA, qu'on a brulé quatre véhicules embatis et deux kits ont été détruits et de dizaines des mercenaires ont été tués et blésés.







AM





SABA