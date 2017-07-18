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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 11:39:40ص
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زلزال بقوة 7ر7 درجات يضرب قبالة السواحل الشرقية لروسيا
[18/يوليو/2017] واشنطن - سبأ:


ضرب زلزال عنيف بقوة 7ر7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم في بحر بيرينغ قبالة السواحل الشرقية لروسيا.

وقال المعهد الأمريكي لرصد الزلازل "إن مركز الزلزال كان على بعد 199 كيلومترا شرق جنوب شرق مدينة نيكولسكي الروسية وعلى عمق 7ر11 كم".

في غضون ذلك توقع مركز الانذار المبكر من الـ تسونامي في المحيط الهادئ أن يتسبب الزلزال بارتفاع مستوى المد البحري بأقل من 30 سنم في سواحل المنطقة الممتدة من روسيا وحتى جزيرة هاواي الأمريكية إلا ان المركز سرعان ما الغى هذا التحذير مشيرا إلى انه لا يتوقع تسونامي مدمرا في المحيط الهادئ.

وفي الوقت نفسه حذر المركز من ان تقلبات طفيفة في مستوى البحر قد تحصل في بعض المناطق الساحلية خلال الساعات المقبلة.

سبأ
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