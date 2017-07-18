[18/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
بعث نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة محمد حسين إسماعيل فقيرة الذي وافاه الأجل في محافظة الحديدة .
وأشار نائب رئيس الوزراء في البرقية إلى المكانة التي كان يحتلها الفقيد كأحد أقطاب العلم والفتوى الشرعية والتي من خلالها خدم الوطن وتفانى في أداء واجبه الديني .
وعبر الدكتور مقبولي عن خالص مواساته لأسرة الفقيد بهذا المصاب ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
" إنا لله وإنا إليه راجعون "
سبأ