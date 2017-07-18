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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 11:39:40ص
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نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يعزي في وفاة العلامة محمد حسين فقيرة
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نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يعزي في وفاة العلامة محمد حسين فقيرة
[18/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:



بعث نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة محمد حسين إسماعيل فقيرة الذي وافاه الأجل في محافظة الحديدة .

وأشار نائب رئيس الوزراء في البرقية إلى المكانة التي كان يحتلها الفقيد كأحد أقطاب العلم والفتوى الشرعية والتي من خلالها خدم الوطن وتفانى في أداء واجبه الديني .

وعبر الدكتور مقبولي عن خالص مواساته لأسرة الفقيد بهذا المصاب ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

" إنا لله وإنا إليه راجعون "

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