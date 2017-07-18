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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 11:39:40ص
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الاحتلال الإسرائيلي يكثف اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
[18/يوليو/2017] رام الله-سبأ:


كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الثلاثاء، من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية حيث شنت حملة مداهمة واعتقالات في صفوف المواطنين ونصبت عدة حواجز عسكرية في عدة قرى وبلدات ومناطق بهدف إعاقة تحركاتهم.

ففي نابلس،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا وصحفيا فلسطينيين من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق نابلس، واعتقلت صحفيا يبلغ من العمر(27 عاما)، كما اعتقلت شابا آخر من منطقة الجبل الشمالي، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي محافظة طولكرم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين من بلدة عنبتا ومخيم نور شمس شرق طولكرم.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا يبلغ من العمر (22 عاما) بعد اقتحام منزله وهو طالب في جامعة خضوري، فيما اعتقلت على حاجز عناب مواطنا آخر يبلغ من العمر (29 عاما).

وفي جنين،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين من بلدة اليامون غرب جنين، ونصبت عدة حواجز عسكرية .
وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أثناء مرورهما على حاجز عسكري نصبته على مدخل اليامون .
وفي السياق ذاته نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على شارع جنين - حيفا على مفارق قرى، تعنك، وكفردان، ورمانه، ومدخل قرية ظهر العبد بمنطقة يعبد، واحتجزت عددا من الشبان واستجوبتهم، كما أوقف الجنود المركبات وفتشوها ودققوا في هويات ركابها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

وفي الخليل،أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوبهم اليوم الثلاثاء، في بلدة بيت امر شمال الخليل.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ، ان عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء اطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام صوبهم في البلدة، وعولجوا ميدانيا، فيما رشق الشبان الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة.

كما داهمت قوات الاحتلال وسط البلدة وحارة بحر، واقتحمت منزل المواطن جميل يوسف حسين مشارقة، وفتشته وعبثت بمحتوياته بحثا عن نجله خلدون (25 عاما)، وطالبوا والده بتسليمه صباح اليوم عند البرج العسكري المقام على مدخل البلدة.

الى ذلك سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا فلسطينيا في مدينة الخليل، استدعاء لمراجعة مخابراتها، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل البلدات.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال داهمت المدينة فجرا، وسلمت المواطن استدعاء لمقابلة مخابراتها.

كما داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدات بيت عوا، وبيت أمر، وبيت أولا، ويطا، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها، والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
وفي طوباس،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا فلسطينيا من بلدة طمّون جنوب مدينة طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن، بعد دهم منزله في طمّون.

سبأ
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