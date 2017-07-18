محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان الشعبية يكبّدون العدو السعودي ومرتزقته مزيداً من الخسائر صنعاء - سبأ:



كبّد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته مزيداً من الخسائر في الأرواح والعتاد بمختلف جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية .



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعاً للجنود السعوديين في منفذ علب بعسير محققة إصابات مباشرة ، وتم قنص اثنين من المرتزقة و إعطاب رشاش عيار 14 قبالة المنفذ .



وأضاف المصدر : تم قنص جندي سعودي في موقع الدفينية بجيزان ، فيما سقط قتلى وجرحى إثر قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعا للجنود السعوديين في الخوبة .



ونفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية عسكرية خاطفة على مواقع مرتزقة العدوان باتجاه طوال السادة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة خلفت خسائر كبيرة في صفوفهم .



كما قتل وأصيب عدد من قيادات المرتزقة في اللواء 19 بانفجار آليتين في عمليتين منفصلتين للجيش واللجان عُرف من بين المصابين القيادي النقيب غازي أحمد السعدي أركان التسليح باللواء 19، القيادي عبدربه محمد لعكب الشريف ، القيادي مصلح الوعل الجرامي المصعبي ، بالإضافة إلى كل من : عبدالله صالح لغمق العقيلي ، عبدالرحمن علي فرج قطنان الحارثي ، نجيب متيح المصعبي ، صالح حسين لشطل رناح ، محسن غالب لكسر ، مفرح علي العجي ، نايف مطلق جوهر .



وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من كسر زحف كبير لمرتزقة الغزو والاحتلال على معسكر خالد من ثلاثة اتجاهات مع غطاء جوي كثيف وتحليق مستمر لطائرات الاستطلاع وقصف البوارج الحربية للعدوان ، وأسفرت العملية عن مقتل العشرات من المرتزقة و إحراق أربع آليات إماراتية وطقمين.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان نفذوا عملية عسكرية على مواقع المرتزقة في منطقة راسان بمديرية الوازعية محافظة تعز خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في جبل نابضة بمديرية موزع و غرب منطقة العمري في مديرية ذباب .



وفي محافظة تعز أيضاً لقي القيادي المرتزق العقيد عبدالحميد الحرق قائد الكتيبة الجبلية في جبهة المخا مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية ، كما قُتل القيادي العقيد غادر احمد بن احمد المعماي الصبيحي و القيادي المرتزق فيصل علي عميس المقشوري الصبيحي واثنين من عناصر المرتزقة في جبهة موزع ، وتم قنص ثلاثة من المرتزقة جوار تبة الدفاع و في جبل جرة .



ولفت المصدر إلى قنص اثنين من المرتزقة في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء ، وثلاثة آخرين في ميدي ، في حين استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعا للمرتزقة شمال صحراء ميدي .



وحسب المصدر استهدفت القوة الصاروخية تجمعاً لمرتزقة العدوان في مجمع الحزم بمحافظة الجوف بعدد من صواريخ الكاتيوشا ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم قنص أربعة منهم في منطقة وقز بمديرية المصلوب بالمحافظة .

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ