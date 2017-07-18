عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منازل وأراضي المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس خان يونس-سبأ:



استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، منازل المواطنين الفلسطينيين، وأراضي المزارعين شرق المدينة، بوابل من نيران أسلحتها الرشاشة.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال الجاثمة في محيط موقع "كيسوفيم" شرق خان يونس، فتحت نيران الرشاشات الثقيلة صوب أراضي المزارعين، ومنازل المواطنين شرقا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



ويأتي استهداف المنازل الحدودية، وسط تحركات غير اعتيادية لآليات الاحتلال على الشريط الحدودي، وتحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء.



وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال قامت بتفجيرات أسفل منطقة الشريط الحدودي، وسمع دويها في أرجاء خانيونس.



وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المواطنين والمزارعين في المناطق القريبة من الحدود شمال وشرق القطاع.



سبأ [18/يوليو/2017]سبأ