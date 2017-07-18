عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإدارة الأميركية تقرر منح 15 ألف تأشيرة للعمال الموسميين واشنطن-سبأ:



قررت الإدارة الأميركية منح 15 ألف تأشيرة دخول إضافية لعمال موسميين مؤقتين لمساعدة الشركات والأعمال الأميركية التي قد تتكبد خسائر غير قابلة للتعويض بسبب نقص مثل هذه العمالة.



وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في بيان لها الليلة الماضية أن الوزير جون كيلي خلص بعد مشاورات مع وزير العمل ألكسندر أكوستا إلى عدم وجود عمالة أميركية مؤهلة كافية للقيام بأعمال مؤقتة خارج قطاع الزراعة.



وأكد كيلي في البيان "لتوضيح التزام الإدارة بدعم الأعمال الأميركية ستوفر وزارة الأمن الداخلي هذه الزيادة الاستثنائية في الحد الأقصى السنوي الذي حدده الكونغرس".



وفي مايو الماضي منح الكونغرس لكيلي سلطة الموافقة على ما يصل إلى 70 ألف تأشيرة مؤقتة إضافية.. بيد أن دعاة لفرض مزيد من القيود على الهجرة انتقدوا الخطوة وقالوا إن من المفترض أن يحصل العمال الأميركيون على الفرص أولا.



سبأ [18/يوليو/2017]سبأ