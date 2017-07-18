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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - يوليو - 2017 الساعة 11:39:40ص
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الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا من فرض عقوبات جديدة
[18/يوليو/2017] بيروت-سبـأ:

وجه الحرس الثوري الإيراني للولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا شديد اللهجة من عواقب تصنيفها له تنظيما إرهابيا وفرض عقوبات جديدة عليه ،مشيرا الى أن رده سيكون محفوفا بالمخاطر على القوات الأمريكية في المنطقة.


ونقل موقع سباه نويز الموقع الإخباري الرسمي للحرس الثوري عن رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قوله "مساواة الحرس الثوري بالمنظمات الإرهابية وتطبيق عقوبات مماثلة عليه يشكل خطرا كبيرا على أمريكا وقواعدها وقواتها المنشورة في المنطقة".


وقال باقري إن برنامج إيران الصاروخي دفاعي ولن يكون قط موضع تفاوض.


وانتقد باقري كذلك تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في الفترة الأخيرة عن أن تغيير النظام سيكون ضروريا قبل أن تطبع الولايات المتحدة علاقاتها مع إيران.


وقال باقري وفقا للموقع "المسؤولون الأمريكيون يجب أن يتحدثوا بحكمة وتعقل ونضج أكبر عن الدول الأخرى خاصة لو كانت دولة قوية مثل إيران التي تصدت لجميع المؤامرات بقوة وشموخ.


يشار الى أن مسؤولين أمريكيين قالوا في وقت سابق هذا العام إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مقترحا قد يقود إلى احتمال تصنيف الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية.


وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في منتصف يونيو لصالح فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى لا تتعلق بالاتفاق النووي الدولي الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى في عام 2015.


ويتعين أن يقر مجلس النواب التشريع الجديد وأن يصدق عليه الرئيس ترامب ليصبح قانونا.
سبأ
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