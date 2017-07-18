محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل استهداف ممتلكات المواطنين في عدد من المحافظات صنعاء – سبأ :



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف ممتلكات المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن غارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار و ثلاث غارات على مديرية شدا و غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة ، مشيراً إلى إصابة طفل بجروح إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة محضة بمديرية الصفراء .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على قاعدة الديلمي بأمانة العاصمة و غارتين على كسارة في منطقة ضلاع همدان ومثلها على مديرية نهم بمحافظة صنعاء .



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارتين جرافة لأحد المواطنين في منطقة الرمضة بمديرية صرواح محافظة مأرب ، وشن غارة على منطقة المحجزة بالمديرية نفسها .



وحسب المصدر شن طيران العدوان غارتين على ميدي بمحافظة حجة ، و غارة على منطقة حمطان في مديرية المتون بمحافظة الجوف ، وشن غارة على ميناء الخوخة و ثلاث غارات على منطقة الكدح في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة .



سبأ [18/يوليو/2017]سبأ