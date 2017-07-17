عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهلال الأحمر الفلسطيني:مواجهات منطقة باب الأسباط بالقدس أسفرت عن 50 إصابة القدس المحتلة-سبأ:



أسفرت المواجهات التي اندلعت بين الشبان المقدسيين في منطقة باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 50 إصابة.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وفق ما نقلته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" الليلة الماضية، بأنها تعاملت مع 50 إصابة خلال تلك المواجهات، موضحة أنه تم نقل 15 إصابة لمستشفى المقاصد، وانه تم علاج 35 حالة ميدانياً.



وأشارت إلى أن الإصابات تنوعت كما يلي: 16 اصابة مطاط، و9 إصابات بقنبلة صوت، و25 اعتداء بالضرب، إضافة لإصابة 4 أفراد من طواقم الهلال الأحمر خلال علاجهم مصابي المواجهات.

سبأ [18/يوليو/2017]سبأ