Taiz: Ciblage de rassemblements des mercenaires [18/يوليو/2017]

TAIZ, 18 Juillet (SABA)-L'armée et les forces populaires ont ciblé de rassemblements des mercenaires de l'Alliance de l'agression saoudienne à deux district de Mouza'a et de Dhoubab au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que la force de l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé de rassemblements des mercenaires au Mont de Nabidhaht au district de Mouza'a, faisant de pertes humaines et matérielles parmi les rangs de l'ennemi.

La source a ajouté que l'armée et les forces populaires ont ciblé utilisant de l'artillerie des rassemblements des mercenaires à l'Ouest de la zone d'Al-Oumari au district de Dhoubab.



La source a ajouté que trois de mercenaires de l'agression ont été tués par les unités de l'élite de l'armée et des forces populaires à côte de sommet d'Al-Difa'a et de Mont de Jarah.



AM



SABA